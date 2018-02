4 migranten kritiek na gevechten Calais

Bij gewelddadige confrontaties tussen Afrikaanse en Afghaanse migranten zijn gisteravond in Calais een twintigtal gewonden gevallen. Vier migranten raakten gewond door kogels en verkeren tussen leven en dood. Dat zeggen de lokale autoriteiten van de regio, waar honderden migranten verblijven in de hoop de oversteek naar Groot-Brittannië te kunnen maken.

Twaalf slachtoffers liepen verschillende letsels op. In sommige gevallen gaat het om messteken, zegt de prefectuur van Pas-de-Calais. Een andere gewonde werd aangereden door een auto. Ook twee politieagenten raakten gewond.

"Een dergelijke mate van geweld hebben we in Calais nooit eerder gezien", zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken vannacht, nadat hij ter plaatse was gekomen. "Het is onaanvaardbaar wat de inwoners van Calais doormaken."

800 migranten

Het is de zwaarste balans sinds 1 juli 2017 toen bij vechtpartijen tussen verschillende volksgroepen zestien gewonden vielen, waaronder één zwaargewonde. Een jaar eerder, op 26 juni 2016, maakten andere onlusten veertig gewonden, maar toen werd niemand zwaargewond.

Momenteel leven circa 800 transmigranten in Calais, zeggen ngo’s. Volgens sommige vrijwilligers gaat het om een verdubbeling sinds de afgelopen zomer. “Dat heeft onder meer te maken met een overeenkomst tussen president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May, die aan de oren is gekomen van de mensensmokkelaars”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp vanuit Calais. Daar is overeengekomen dat de Britten een aantal minderjarige migranten zal opnemen. Veel vluchtelingen zien dat als een opening om toch in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

Jungle

De ‘jungle van Calais’ werd in oktober 2016 volledig opgeruimd. Duizenden migranten die daar verbleven, zijn overgebracht naar opvangcentra verdeeld over heel Frankrijk. Velen van hen wilden niet meegaan en zijn in Calais gebleven. “Ze leven niet in één centraal kamp, maar zitten verspreid over de industrieterreinen en bossen”, zegt Van Camp.