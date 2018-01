4 kinderen bij slachtoffers modderstromen

Onder de zeventien dodelijke slachtoffers van de modderstromen in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië, zijn ook vier kinderen. Dat meldt de politie van Santa Barbara nadat alle slachtoffers konden worden geïdentificeerd. Het jongste slachtoffer is een driejarig meisje, terwijl een 89-jarige man de oudste is.

Op dit moment worden nog steeds acht personen vermist. De reddingswerken, waarbij honderden manschappen worden ingezet, zijn nog steeds aan de gang.

300 evacuaties

De modderstromen werden dinsdag veroorzaakt na hevige regenval in de regio rond de stad Montecito. Op die plek woedden de voorbije weken nog hevige natuurbranden.

Tientallen gebouwen werden door de aardverschuivingen meegesleurd. Meer dan 300 mensen moesten, hoofdzakelijk met de helikopter, worden gered.

