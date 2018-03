4 grootmachten veroordelen gifaanval

De leiders van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben samen de vergiftiging van de dubbelspion Sergej Skripal met zenuwgif, volgens hen gelinkt aan Rusland, veroordeeld als "het eerste offensief gebruik van een zenuwgif in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog". "Dit bedreigt de veiligheid van ons allemaal", aldus het kwartet.

Skripal werd vorige week samen met zijn dochter vergiftigd teruggevonden in het Britse Salisbury. Hij zou vergiftigd zijn met het zenuwgif novitsjok. "Het gaat om een aanval op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk”, staat in de gemeenschappelijke verklaring, die in ongewoon scherpe bewoordingen is opgesteld.

Volgens de vier grootmachten is de verantwoordelijkheid van Rusland "de enige plausibele verklaring". Dat Moskou een vraag naar opheldering niet beantwoordde "onderstreept verder de verantwoordelijkheid" van Rusland.

Verdrag omtrent Chemische Wapens

"Een dergelijk voorval schendt eenduidig de beschikkingen van het Verdrag omtrent Chemische Wapens en het volkerenrecht", zeggen de Amerikaanse president Donald Trump, de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Theresa May en de Duitse Bondskanselier Angela Merkel.

De vier vragen Moskou "alle informatie" over zijn scheikundig programma Novitsjok te delen, en "alle vragen te beantwoorden" die verband houden met de zaak.

“Eén tegen dat”

Bij een bezoek aan Salisbury zei May vandaag dat het incident zich in het Verenigd Koninkrijk heeft voorgedaan "maar dat het eender waar had kunnen plaatsvinden". "Wij zijn één tegen dat", voegde ze toe.

Haar verklaring kwam na de vrijgave van het communiqué van de vier grootmachten. Het was ook haar eerste bezoek aan Salisbury sinds de zaak op vier maart losbarstte. May dreigde met nieuwe sancties "indien Rusland ons verder provoceert". "Het ziet er zeker zo uit dat Rusland verantwoordelijk is", verklaarde ze.

Trump in contact met May

Amerikaanse president Donald Trump vertelde vandaag in het Witte Huis tijdens een ontmoeting met de Ierse premier Leo Varadker dat hij in contact staat met May. "Ik heb met de Britse premier gepraat en wij zijn in gesprek", aldus president Trump.

Het Amerikaanse staatshoofd sprak van een "zeer treurige situatie. Iets wat nooit had mogen gebeuren. Wij nemen dit zeer ernstig, wat vele anderen ook doen".

Bekijk ook: