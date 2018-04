4 doden bij schietpartij op Turkse universiteit

Bij een schietpartij op een universiteit in Turkije zijn minstens vier doden gevallen. Dat melden Turkse media. De schutter zou een universiteitsmedewerker zijn.

Het zou gaan om een schietpartij aan een universiteit in het Turkse Eskişehir. De schutter, een onderzoeksassistent, vluchtte maar is ondertussen opgepakt, aldus het persbureau Dogan. De slachtoffers zijn allemaal werknemers van de universiteit.

3 gewonden

Er zouden ook minstens drie gewonden zijn. De schietpartij deed zich voor op de Osmangazi Universiteit. Rector Hasan Gönen zei tegenover de krant Hürriyet dat de schutter het bureau van een decaan was binnengedrongen. Die was er echter niet, waarop de assistent het bureau verliet en vier personen doodschoot.

Volgens het staatspersbureau Anadolu zijn de slachtoffers een vice-decaan, twee leden van het onderwijskorps en een secretaris of secretaresse. Buitenlandse Zaken heeft intussen aan VTM NIEUWS bevestigd dat er bij de schietpartij geen Belgische slachtoffers zijn gevallen.

Motief

Het motief voor de daad is voorlopig onduidelijk. Volgens CNN Turk beschouwt de politie de schietpartij niet als een terreurdaad. Ngo's hebben al vaak aan de alarmbel getrokken over het stijgend aantal wapens dat in Turkije in omloop is.