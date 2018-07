Door een ongeval op de snelweg bij het Duitse Heilbronn zijn vier mensen om het leven gekomen. Vier anderen raakten zwaargewond. Op de A81 tussen Ahorn en Boxberg in de deelstaat Baden-Württemberg botsten volgens Duitse media zeker tien voertuigen op elkaar.

De oorzaak is vermoedelijk aquaplaning, door de zware regenval ten tijde van het ongeval. Ongeveer honderd hulpverleners en onder andere drie traumahelikopters werden ingezet. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.