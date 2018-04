4 alpinisten komen om na nacht in openlucht

In de Zwitserse Alpen zijn vier bergbeklimmers omgekomen nadat ze de nacht hadden moeten doorbrengen in openlucht. Dat melden lokale media. Vijf andere alpinisten verkeren in levensgevaar.

De groep van veertien bergbeklimmers uit Frankrijk, Duitsland en Italië werd verrast door het slechte weer in Pigne d’Arolla, in het westelijke deel van de Zwitserse Alpen. Ze moesten overnachten in openlucht omdat ze hun slaapplaats in Vignettes niet op tijd konden bereiken.

Vanmorgen werd een reddingsoperatie gestart met zeven helikopters. Toen de hulpdiensten de groep in nood aantroffen, was er al één alpinist overleden. De andere drie overleden in het ziekenhuis.

Vijf anderen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De rest van de groep was erg onderkoeld, maar hun toestand is intussen stabiel.