4 agenten opgepakt voor verdwijning van familie

In Mexico zijn vier politieagenten opgepakt in verband met de verdwijning vorige maand van drie Italianen in de westelijke staat Jalisco. Dat meldde het openbaar ministerie gisteren.

De vier agenten - drie mannen en een vrouw - "hebben bekend de Italianen te hebben overgeleverd aan de criminele bende van Tecalitlán", zo maakte de openbaar aanklager van Jalisco, Raul Sánchez, bekend op een persconferentie. Tecalitlán is een stadje met 16.500 inwoners op ongeveer 600 kilometer ten westen van Mexico-Stad.

De drie vermiste Italianen maken deel uit van dezelfde familie. Het gaat om een vader (60), zijn zoon (25) en zijn neef (29). Ze waren volgens Mario de Vita, nog een andere neef van de zestiger, als toerist in Mexico en werden op 31 januari voor het laatst gezien in Tecalitlán, toen ze aan een tankstation werden tegengehouden door de politie.