38 doden bij vulkaanuitbarsting in Guatemala

In Guatemala zijn al minstens 38 mensen omgekomen bij de uitbarsting van de vulkaan Fuego. De hevigste in 44 jaar. De berg ligt 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Guatemala-Stad. Duizenden mensen zijn hals over kop geëvacueerd.

Duizenden mensen zijn geëvacueerd en totaal 1,7 miljoen mensen werden getroffen door de eruptie van de Volcán de Fuego (Vuurvulkaan).

De 3.763 meter hoge Volcán de Fuego ligt in het gebergte Sierra Madre, op ongeveer 40 kilometer van Guatemala-Stad. Door de uitbarsting ligt de internationale luchthaven in de hoofdstad stil.

Tijdens de uitbarsting spuwde de Volcán de Fuego as, rook en lava. De aswolk reikt tot wel zes kilometer hoogte.

