32 vermist na brand op olietanker

Bij een aanvaring voor de Oost-Chinese kust is een brand uitgebroken op een olietanker, nadat het schip botste op een vrachtschip. Dat berichten de Chinese staatsmedia. Er is een grootschalige reddingsactie op poten gezet voor de 32 bemanningsleden, die allen vermist worden.

De tanker 'Sanchi', die vaart onder de Panamese vlag en olie van Iran naar Zuid-Korea vervoerde, botste gisteravond op ongeveer 300 kilometer ten oosten van Sjanghai met het vrachtschip 'CF Crystal' uit Hongkong. Op de 274 meter lange olietanker brak een grote brand uit, waardoor het schip in de problemen kwam.

32 vermist

Van het vrachtschip konden alle 21 Chinese crewleden worden gered, maar met de 32-koppige bemanning van de olietanker is alle contact verloren. Het gaat om 30 Iraniërs en twee Bengalen.

Er is een grootschalige reddingsoperatie aan de gang. De Chinese maritieme autoriteiten hebben daarvoor acht schepen ingezet, de Zuid-Koreaanse kustwacht stuurde een schip en een vliegtuig naar de plaats van het ongeval.

136.000 vaten olie



De olietanker had 136.000 vaten olie aan boord, die in brand is gevlogen. Er is ook olie in het water terechtgekomen, meldt het Chinese ministerie van Transport. Het vrachtschip had 64.000 ton graan aan boord die onderweg was van de Verenigde Staten naar de Zuid-Chinese provincie Guangdong. Het schip raakte bij de botsing niet ernstig beschadigd.

Foto: CGTN.