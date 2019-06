In het noordwesten van Bosnië-Herzegovina brak in een migrantencentrum brand uit. In het centrum zitten 500 migranten die via Kroatië naar West-Europa willen. De brand brak 's ochtends uit toen veel mensen nog aan het slapen waren. De meeste werden dus verrast door het vuur en daarom sprongen verschillende mensen door het raam om te ontsnappen. Er raakten 32 mensen gewond.