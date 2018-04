31 doden bij aanslag Kaboel

Een kamikaze heeft zich vandaag opgeblazen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel aan een administratief centrum dat stemkaarten uitgeeft voor de verkiezingen. Een eerste balans sprak van vier doden en vijftien gewonden. Ondertussen is de dodentol opgelopen tot 31. Er zijn ook meer dan vijftig gewonden, aldus een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid.

De aanval vond plaats in het westen van de Afghaanse hoofdstad, in de overwegend sjiitische wijk Dasht-e-Barchi. "De mensen stonden allemaal bij mekaar om hun identiteitskaart terug te krijgen, toen de explosie plaatsvond aan de ingang van het centrum", aldus politiechef Dawood Amin.

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslag. De opeising kwam via Amaq, een persbureau dat verbonden is aan IS in Irak en de Levant.