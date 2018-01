300 kg hasj ontdekt op weg naar België

In het Spaanse Huelva is een lading van 300 kilogram hasj onderschept die op weg was naar België. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke operatie van de Spaanse Policía Nacional en de Belgische federale politie. Verschillende personen werden gearresteerd, onder wie de Belg B.N.R., afkomstig uit het Brusselse.

De afdeling Verdovende Middelen van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel en de Policía Nacional voerden al enige tijd een onderzoek naar de Spaanse criminele organisatie. Die was gespecialiseerd in de internationale trafiek van cannabis vanuit Marokko en had onder meer vaste voet in België.

Speedboot

Afgelopen vrijdag en zaterdag kwamen beide politiediensten in actie en vielen binnen in een opslagplaats in de industriezone van Huelva, waar ze de 300 kilogram hasj in beslag namen. Verschillende verdachten werden aangehouden, onder wie de Belg B.N.R., afkomstig uit het Brusselse.

Tijdens de interventie en de daaropvolgende huiszoekingen werden naast de verdovende middelen onder andere een wapen, een speedboot en een voertuig in beslag genomen. Het onderzoek loopt ondertussen verder, zowel in Spanje als in België.