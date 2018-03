30-tal doden bij aanvallen Ouagadougou

Terroristen hebben verschillende plaatsen in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, aangevallen. Daarbij zou een dertigtal personen om het leven zijn gekomen, zegt persagentschap AFP. Onder hen zijn volgens de regering zeven Burkinese soldaten en acht terroristen.

De Franse ambassade plaatste op Facebook een bericht over de aanval. "Aanval bezig tegen de Franse ambassade. Blijf waar je bent", stond er eerst. Dat bericht werd dan later aangepast naar 'Aanval bezig in Ouagadougou. Blijf verborgen. Voorlopig geen duidelijkheid over de geviseerde plaatsen.'

Ontploffing

Volgens ooggetuigen stapten vijf gewapende mannen uit een voertuig en openden ze het vuur op voorbijgangers, alvorens naar de Franse ambassade te trekken. Andere getuigenissen spraken van een ontploffing vlakbij de algemene staf van het leger en het Institut Français, op ongeveer een kilometer daarvandaan.

In augustus vorig jaar kwamen bij een aanslag op een restaurant in Ouagadougou een twintigtal mensen om het leven. Burkina Faso ligt in West-Afrika en grenst aan de Sahel, waar met al-Qaida verbonden terroristische groeperingen zich schuilhouden. In januari 2016 vielen islamitische extremisten ook al een populair restaurant in de Burkinese hoofdstad aan. Daarbij vielen toen 29 doden.