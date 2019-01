Dertig nonnen konden gisteren bevrijd worden nadat hun klooster tien dagen afgesloten was van de buitenwereld. Het Marienparadies klooster bevindt zich in Sankt Veit im Pongau, in Oostenrijk. De nonnen hadden dagenlang gebeden voor de hulpverleners, die nu eindelijk de vele sneeuw en omgevallen bomen aan de kant kregen.