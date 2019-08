30 cabines storten naar beneden na sabotage kabelbaan in Canada

In het westen van Canada zijn gisteren een dertigtal cabines van een kabelbaan naar beneden gestort. De kabelbaan was op dat moment niet in gebruik en er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Het gaat vermoedelijk om sabotage.

"We denken dat de kabel is doorgesneden en dat het gaat om een daad van vandalisme", verklaarde een politie-inspectrice aan de pers. Als gevolg van het doorsnijden van de kabel kwamen een dertigtal cabines van de Sea to Sky Gondola in Squamish, in Brits-Columbia, naar beneden. Dat gebeurde zaterdag in de vroege ochtend, toen de installatie nog niet open was voor het publiek en stillag.

De kabelbaan vormt een belangrijke toeristische attractie in de regio en kan tot wel 240 personen tegelijk vervoeren. De cabines bieden een spectaculair uitzicht op de baai van Howe Sound.

De verantwoordelijke van de kabelbaan liet eerder al weten dat er nog maar net een onderhoudsbeurt was uitgevoerd aan de draagkabel en dat die in zeer goede staat verkeerde. De autoriteiten hebben aan wandelaars en kampeerders in de regio gevraagd om te melden indien "ze iets hebben gezien".