3 gewonden bij schietpartij YouTube

Bij de schietpartij op het hoofdkantoor van YouTube in de Amerikaanse staat Californië zijn gisteren drie mensen gewond geraakt, onder wie één in kritieke toestand. De dader was een vrouw die zichzelf kort daarna doodschoot. Dat zegt de lokale politie.

De vrouw werd intussen geïdentificeerd als Nasim Aghdam. Dat schrijft CNN op basis van twee gerechtelijke bronnen. Ze werd dood aangetroffen op het terrein, het lijkt erop dat ze zichzelf heeft doodgeschoten.

De schutter kwam rond 12.46 uur (21.46 uur Belgische tijd) het hoofdkwartier van YouTube op. Ze opende volgens de politie het vuur al voordat ze het kantoor binnenging. Volgens lokale media had de schutter - die een handwapen gebruikte - het gemunt op haar partner die bij YouTube werkte. Het hoofd van de politie van San Bruno, Ed Barberini, wil die informatie voorlopig niet bevestigen.

De politie en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Op beelden is onder meer te zien hoe uit gebouw mensen naar buiten stroomden, die door de agenten werden gefouilleerd.

Vier gewonden

Drie mensen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een 36-jarige man verkeert in kritieke toestand, een 32-jarige vrouw is zwaargewond en een 27-jarige vrouw verkeert in “goede gezondheid”. Daarnaast raakte nog een vierde persoon lichtgewond bij het wegvluchten uit de campus.

Volgens het ziekenhuis waren alle slachtoffers gisteren wel bij bewustzijn. “Ze zijn in shock, net zoals mensen dat altijd zijn als zo van die vreselijke dingen gebeuren”, zei een van de dokters.

Steunbetuigingen

Sundar Pichai, CEO van Google, het moederbedrijf van YouTube, zegt in een reactie dat het bedrijf alles doet wat het kan om de slachtoffers en hun families te steunen. "Ik ben de eerste hulpverleners en ons eigen beveiligingsteam die heel snel handelden om iedereen in veiligheid te brengen, erg dankbaar", luidt het voorts.

Ook president Donald Trump reageerde al via Twitter. "Onze gedachten en gebeden voor iedereen die betrokken is", luidde het. "Bedankt aan onze fenomenale agenten en hulpverleners."

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.