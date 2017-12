3 doden in Zwitserse Alpen door lawines

Bij lawines in de Zwitserse Alpen zijn in de afgelopen dagen drie mensen om het leven gekomen. Dat zegt het persagentschap Reuters op basis van Zwitserse politiebronnen.

Gisterenochtend kwam een 39-jarige Zwitser om het leven toen hij aan het skiën was bij de Hofathorn in het zuidelijke kanton Wallis. Hij werd meegesleurd door een lawine. Zijn vrienden vonden zijn lichaam snel terug onder de sneeuw, maar hij werd ter plaatse dood verklaard.

Ook zaterdag

Daarnaast werd ook een 31-jarige Fransman dood teruggevonden die al sinds zaterdag vermist was. De man was er alleen opuit getrokken om een berg te beklimmen, maar keerde niet terug.

Volgens de politie had de Fransman bij zijn afdaling een lawine veroorzaakt. De sneeuw greep hem en sleurde het slachtoffer een kilometer lang mee over rotsachtig terrein. Zijn lichaam werd in een ravijn gevonden.

Diezelfde dag stierf ook nog een wandelaar. De Zwitserse vrouw werd samen met twee andere wandelaars in de Zwitserse Alpen meegesleurd door een lawine. Een van hen kon zichzelf bevrijden en verwittigde de hulpdiensten. De twee andere wandelaars werden naar het ziekenhuis overgebracht, waar de 29-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen.

