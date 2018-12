3 doden en 12 gewonden bij schietpartij in Straatsburg

Bij een schietpartij gisteravond in de Oost-Franse stad Straatsburg zijn drie doden en twaalf gewonden gevallen. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner Het Franse gerecht heeft een terreuronderzoek geopend. De dader zou nog op de vlucht zijn. Het Europees parlement was een tijdlang in lockdown.

Het schietincident vond rond 20 uur plaats in het centrum van de stad. Een man zou met een automatische wapen schoten gelost hebben op een menigte, waarop er paniek uitbrak. Veel mensen vluchtten weg naar een restaurant.

De burgemeester van Straatsburg, Roland Ries, riep via de Franse media alle burgers op om binnen te blijven. Op sociale media werd gemeld dat de historische binnenstad, la "Grande Ile" volledig omringd door water, van de metropool in de Elzas compleet is afgesloten. Alle bruggen worden bewaakt.

Dader De dader van de schietpartij zou gekend zijn bij het gerecht. Volgens Le Figaro gaat het om een man van 29 jaar. Hij zou te voet op de vlucht zijn geslagen en daarbij gewond zijn geraakt.

Europees parlement in lockdown “Het Europees parlement is in lockdown”, zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt gisteravond aan VTM NIEUWS. "We mogen niet buiten. Ook het centrum is volledig afgesloten. Ik heb gehoord van vrienden die op restaurant zaten, dat ook zij moeten binnenblijven.”

Ook Mark Demesmaeker zit vast in het Europees parlement. “Ik zat in de plenaire zitting een debat te volgen toen de voorzitter van het parlement met de boodschap kwam dat er een schietpartij aan de gang was nabij de kerstmarkt”, vertelt Demesmaeker aan VTM NIEUWS. "Na het debat ben ik onmiddellijk op zoek gegaan naar meer nieuws en bleek dat het gebouw om veiligheidsredenen in lockdown is. Niemand mag hier dus buiten tot de dader of daders gevat zijn."

De traditionele kerstmarkt van Straatsburg wordt volgens AFP zwaar bewaakt omdat de markt in het verleden al meermaals het mogelijke mikpunt was van terroristische aanslagen.