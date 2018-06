3 doden bij treinongeval Londen

Bij een treinongeval in het zuiden van Londen zijn vannacht drie mensen omgekomen. Dat heeft de Britse transportpolitie bevestigd. Mogelijk gaat het om drie graffitispuiters.

De Britse politie trof de drie lichamen vanmorgen aan bij Loughborough Junction, in het zuiden van Londen. De drie kwamen afgelopen nacht vermoedelijk op de sporen terecht waarna ze door een trein werden aangereden, hoogstwaarschijnlijk een goederentrein.

Graffitispuiters

Volgens het Britse persagentschap PA trof de politie spuitbussen met verf aan in de buurt van de lichamen, wat erop zou kunnen wijzen dat het om graffitispuiters ging. De lichamen worden momenteel nog geïdentificeerd. De politie benadrukt dat de oorzaak van hun overlijden voorlopig nog niet gekend is. "Mijn ploeg werkt hard om te achterhalen wat er gebeurd is en hoe die drie mensen overleden zijn", zegt hoofdcommissaris Gary Richardson. Hij roept getuigen op om zich te melden.