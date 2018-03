3 arrestaties na explosie Leicester

Na de explosie afgelopen weekend van een woning in de Midden-Engelse stad Leicester zijn drie mannen op verdenking van doodslag gearresteerd. Dat deelde de politie van het graafschap Leicestershire mee.

Bij de ontploffing van zondag kwamen vijf mensen om het leven. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog steeds niet duidelijk. De politie gaat niet uit van een terroristisch motief. Tot de slachtoffers behoren een 46-jarige moeder en haar twee zonen van 17 en 18 jaar en een 18-jarige vriendin van een van beide jongens.

Het gezin woonde in een appartement boven een kleine Poolse supermarkt. Het vijfde slachtoffer is volgens de politie een 22-jarige jongeman, die in de winkel zou gewerkt hebben.