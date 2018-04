26.000 evacuaties door bom uit WOII

Meer dan 26.000 inwoners van de stad Paderborn, in het westen van Duitsland, hebben vanochtend hun woning moeten verlaten omdat er een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. De blindganger werd vorige maand in een tuin in het centrum van de stad ontdekt.

De bom werd anderhalve week geleden aangetroffen tijdens werken in een tuin. Het gaat om een Britse oorlogsbom van maar liefst 1,8 ton. Bovendien was de bom slechts 80 centimeter diep begraven, waardoor er grote schade kan worden aangericht wanneer het tot een ontploffing komt.

Om die reden moeten alle inwoners binnen een straal van 1,5 kilometer geëvacueerd worden voor de bom onschadelijk kan worden gemaakt. Ook twee ziekenhuizen, verschillende rusthuizen, een universiteit en delen van de oude stad ontruimd.

De politie en de brandweer moeten ervoor zorgen dat iedereen tegen 12.00 uur ’s middags de gevarenzone heeft verlaten. Er werden drie opvangplaatsen ingericht voor de geëvacueerde bewoners. Onder meer het stadion van voetbalclub SC Paderborn wordt ingezet om mensen op te vangen.