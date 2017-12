255 vluchtelingen gered op Middellandse Zee

Drie vaartuigen afkomstig uit Libië richting Europees vasteland zijn in de nacht van maandag op dinsdag op de Middellandse Zee gered door de Italiaanse kustwacht nadat ze in noodweer terecht waren gekomen. De bootjes hadden 255 mensen aan boord.

De NGO Proactiva Open Arms kon de 134 mensen, waaronder zeven kinderen, aan boord van een opblaasbootje redden. Een andere NGO, SOS Mediterranée, pikte de vluchtelingen op. De 111 mensen die op twee andere zaten, konden gered worden door een militair schip.

Aantal Libiërs gedaald

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is het aantal vluchtelingen afkomstig uit Libië de laatste weken gedaald, onder meer door de slechte weersomstandigheden en de kostprijs van 400 euro per persoon per oversteek.

Deze reddingsacties vonden plaats nauwelijks twee dagen na de oproep van Paus Franciscus om de problematiek van migranten die uit hun eigen land worden verdreven, niet te ontkennen. “Niemand mag het gevoel hebben dat hij geen plaats heeft op deze wereld”, klonk het in zijn kerstboodschap aan de vooravond van Kerstmis.