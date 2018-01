25% minder skiongevallen bij kerst

Er zijn tijdens de kerstvakantie 26 procent minder incidenten op skipistes geweest dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Europ Assistance. In tegenstelling tot vorig jaar waren de skiomstandigheden in de Alpen erg goed, waardoor er minder ongevallen gebeurden.

Vooral tijdens de eerste week van de kerstvakantie konden skiërs genieten van goede omstandigheden. In de tweede week werden heel wat regio’s, waaronder de Franse en Oostenrijkse Alpen, getroffen door stormen. Daardoor was er een verhoogd risico op lawines, periodes van hevige regenval in de lager gelegen gebieden en heel wat (tijdelijk) gesloten pistes in verschillende skistations.

Ondanks deze situaties heeft Europ Asisstance een daling van 26 procent vastgesteld van het aantal geopende medische skidossiers in de skigebieden in vergelijking met de kerstvakantie van 2016-2017. Toen vonden wel uitzonderlijk veel skiongevallen plaats door de slechte skiomstandigheden en de sneeuwschaarste. Ten opzichte van de kerstvakantie van 2015-2016, is het verschil in het aantal geopende dossiers echter minder uitgesproken (+ 6 procent).

Meer technische interventies

Het aantal technische interventies in het buitenland, waaronder van en naar de skigebieden, is hoger dan vorig jaar, namelijk + 15 procent. De toestand van de wegen van en naar de skioorden waren zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Het aantal interventies in het wisselweekend van 29-31 december lag gevoelig hoger in de Alpen door de hevige sneeuwval. Sommige wegen werden tijdelijk afgesloten omwille van een verhoogd lawinegevaar.