2.400 ontslagen bij Carrefour in Frankrijk

Bij de Franse supermarktketen Carrefour sneuvelen 2.400 banen op de hoofdzetel in Parijs, dat is een vierde van het aantal werknemers daar. Ook op de hoofdzetels in andere landen valt banenverlies te vrezen. Over België wordt niets specifieks gezegd, maar ook hier vrezen de vakbonden al enige tijd voor ontslagen.

Carrefour heeft vandaag zijn toekomstplannen uit de doeken gedaan. Met het plan ‘Carrefour 2022’ wil de supermarktketen vanaf 2020 voor twee miljard besparen op de jaarlijkse kosten. Dat proberen ze onder meer door een vereenvoudigde organisatie en meer samenwerking met externe partners.

Over België wordt dus niets specifieks gezegd, maar Carrefour spreekt wel van "een rationalisering van de hoofdzetels in alle landen". Donderdag om 14.00 uur staat bij Carrefour België in elk geval een bijzondere ondernemingsraad gepland.

Bouwplannen in prullenmand

In de regio Parijs zal Carrefour de zetels hergroeperen. De corporate-zetel in Boulogne sluit en de bouwplannen voor een nieuwe zetel in Essonne worden in de prullenmand gegooid. Voor 2.400 mensen komt er een vrijwillig vertrekplan. Vooraf zagen de Franse vakbonden het somberder in, CGT schatte bijvoorbeeld in dat er minstens 10.000 banen bedreigd zouden zijn.

"Voedingstransitie"

Carrefour benadrukt dat het wil inzetten op de “voedingstransitie”. Het bedrijf wil voor verse voeding namelijk een miljoen extra klanten in Frankrijk tegen 2022. Een derde van de omzet uit voeding moet bovendien van producten komen onder het eigen Carrefourmerk. Nog in 2022 moet het biosegment vijf miljard omzet draaien.

De Franse supermarktketen wil niet alleen sterk besparen, het gaat ook stevig investeren. Zo moeten de komende vijf jaar 2.000 buurtwinkels openen in de grote steden. Tegen 2022 wil Carrefour ook 2,8 miljard euro investeren in digitalisering. Dan moet de e-commerce in voeding ook goed zij voor vijf miljard euro omzet op groepsniveau.