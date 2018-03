24 gewonden bij protest in Barcelona

In Barcelona zijn gisteren meer dan twintig mensen gewond geraakt bij een betoging. De politie wilde de demonstranten uiteendrijven, maar een aantal van hen ging de confrontatie aan.

Volgens de hulpdiensten raakten 24 betogers gewond. Volgens een correspondent van het Franse persagentschap AFP dreef de anti-oproerpolitie manifestanten terug met wapenstokken toen die op hen afstormden.

De betogers waren op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten over het Spaanse gerecht en de opsluiting van vijf separatistische leiders, vanwege hun rol in de poging tot eenzijdige afscheiding van Catalonië in oktober.

Nieuwe aanhoudingsbevelen

Een Spaanse rechter heeft gisteren ook beslist om nieuwe Europese en internationale aanhoudingsbevelen uit te vaardigen tegen zes Catalaanse separatistische leiders, onder wie de gewezen president Carles Puigdemont. Puigdemont verblijft samen met vier van zijn ministers in België, en Spanje kan nu opnieuw vragen aan ons land om hem op te pakken.

Ook is een internationaal aanhoudingsbevel gevraagd tegen Marta Rovira, die weigerde voor de rechtbank te verschijnen en volgens Spaanse media in Zwitserland verblijft.