2.300 wintersporters sliepen in opvangcentra

Bijna 2.300 mensen hebben de nacht doorgebracht in een opvangcentrum in de Franse Alpen. Door de hevige sneeuwval konden ze niet meer verder rijden naar de skigebieden.

Veel vakantiegangers stonden urenlang in de file. Door de hevige sneeuwval werden ook heel wat wegen afgesloten. Onder meer in Albertville, Moûtiers en Bourg-Saint-Maurice waren daarom bedden voorzien voor de gestrande wintersporters.

Vrijdagnacht en gisterochtend viel er tussen de twintig en dertig centimeter sneeuw in de Franse Alpen. In de hoger gelegen gebieden was dat zelfs vijftig centimeter of meer.

