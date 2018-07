23 gewonden bij 'lavatour' op Hawaï

Op Hawaï zijn 23 mensen gewond geraakt toen hun tourboot geraakt werd door een vulkanische bom. Dat heeft de civiele bescherming van het eiland gemeld. Vier gewonden, onder wie een vrouw van in de twintig met een gebroken dijbeen, moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen werden verzorgd in een lokaal medisch centrum of door de brandweer.

De toeristen waren op weg met Lava Ocean Tours. Dat bedrijf biedt boottochten aan om te bezichtigen hoe lava van de Kilauea, die al 35 jaar permanent actief is, de oceaan instroomt. "Gisterenochtend vroeg raakten 23 mensen gewond op een lavatourboot toen lava dat in contact kwam met de oceaan een explosie veroorzaakte en brokstukken op de boot werden geslingerd", zegt de civiele bescherming. "Een lavabom ter grote van een basketbal doorboorde het dak van het vaartuig."