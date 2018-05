23 doden bij aanval op dorp in Burundi

Bij een raid op een dorpje in het noordwesten van Burundi zijn al zeker 23 doden gevallen. Dat heeft een lokale functionaris gezegd aan het Franse persbureau AFP. Een gewapende groep stak er verschillende huizen in brand. Daarnaast heeft de bende ook lukraak mensen neergeschoten en doodgestoken.

De aanval vond afgelopen nacht plaats in de provincie Cibitoke, op de grens met Rwanda en de Democratische Republiek Congo (DRC). "We hebben al 23 slachtoffers geteld, onder wie mannen, vrouwen en kinderen, maar de tol kan nog verder oplopen want we zijn nog steeds op zoek naar slachtoffers", zei de functionaris, die anoniem wou blijven.

De gewapende groep stak ook meerdere huizen in brand. "Deze misdadigers gingen van huis tot huis en richtten een waar bloedbad aan. Sommige slachtoffers werden de keel overgesneden, anderen afgemaakt met een kogel (...) Er is zelfs een gezin dat in de vlammen is omgekomen", aldus de anonieme bron.

Het is nog onduidelijk wat het motief van de aanvallers is en ook hun identitieit is nog onbekend.

