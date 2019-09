Familieleden van een overleden Amerikaanse abortusarts hebben maar liefst 2246 dode foetussen in zijn huis aangetroffen. De nabestaanden van dokter Ulrich Klopfer deden de lugubere ontdekking toen ze na zijn overlijden zijn huis kwamen leeghalen. De arts was jarenlang verbonden aan een abortuskliniek in het Amerikaanse Indiana, zo meldt AP.