222 doden en honderden gewonden gewonden door tsunami Indonesië

Bij een tsunami in de zeestraat van Soenda, tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra, zijn minstens 222 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Er zijn ook nog veel vermisten. Zo maakten de autoriteiten vanochtend bekend. De regio, met tientallen hotels en restaurants, is erg populair bij toeristen.

Het zwaarst getroffen gebied is Pandeglang, langs de kustlijn. Dat is ook een toeristische regio met verschillende populaire stranden. Volgens de BBC vielen de meeste doden ook in dat gebied, maar ook in de regio’s Zuid Lampung en Serang zijn veel mensen omgekomen. De vrees is dat het dodentol nog zal stijgen.

Regeringswoordvoerder Sutopo Nugroho zegt dat zo’n 430 woningen en negen hotels zwaar beschadigd.

Beelden

Ooggetuigen maken melding van meerdere golven die de stranden overspoelden. Er was ook een luid geraas te horen. Op beelden is te zien hoe straten zijn onderlopen en een auto is omgekanteld door het water. Een van de video’s toont een muziekband die in de buitenlucht optreedt wanneer het podium door de vloedgolf wordt weggespoeld. De bassist heeft het niet overleefd, laat de band in een verklaring weten.

BREAKING UPDATE: Another shocking video of the #Tsunami hitting the shores in Indonesia and slamming into a band playing in a tent near the shore when the waves hit. pic.twitter.com/L83nLzcQvs — Global News Network (@GlobalNews77) 23 december 2018

Vulkaanuitbarsting

De tsunami werd waarschijnlijk veroorzaakt door het uitbarsten van de vulkaan Krakatoa, die op een eiland in de zeestraat ligt. Hierdoor zouden er onderzeese aardverschuivingen zijn ontstaan die het zeewater omhoog stuwden. Bovendien was het volle maan, waardoor de getijstromen nog sterker zijn.

Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Het Indonesische bureau voor meteorologie, klimatologie en geofysica (BMKG) onderzoekt de oorzaak. Volgens het bureau had om 21.03 uur lokale tijd een vulkaanuitbarsting plaats en kwam 24 minuten later de tsunami aan land.

2004

Indonesië is in het verleden al getroffen door meerdere tsunami’s. De eilandenarchipel ligt dan ook in de Ring van Vuur, een regio met een hoge seismische activiteit. De bekendste tsunami was die van 26 december 2004, toen na een krachtige zeebeving in de Indische Oceaan een tsunami ontstond die in veertien landen in de regio 228.000 doden maakte, onder wie ook heel wat buitenlandse toeristen. Eerder dit jaar in september, vielen meer dan 2.000 doden bij een tsunami op Sulawesi.