21.000 mannen geven DNA voor moordzaak

Mannen gaven vandaag massaal gehoor aan een oproep van de politie in Nederlands Limburg om DNA af te staan in het onderzoek naar de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. In Landgraaf is deze morgen zelfs een extra DNA-afnamepunt geopend om de massale toestroom van mannen in goede banen te leiden, liet de Nederlandse politie weten.

Bij zo'n afnamepunt wordt wangslijm afgenomen voor een DNA-test. Het verzamelde DNA wordt dan vergeleken met erfelijk materiaal dat destijds gevonden werd bij het lichaam van de jongen.

Lange wachttijden

In het clubgebouw van voetbalvereniging SVN aan de Heigank in Landgraaf is deze ochtend een extra punt ingericht. Ook is een 'vliegende equipe' ingezet om de extra drukte op te vangen. "Dat was nodig", zegt woordvoerder Dick van Gooswilligen van de politie. "De wachttijden liepen op."

Honderd politiemensen

Bij de afname van erfelijk materiaal zijn dagelijks honderd politiemensen betrokken. In totaal kregen voorlopig 17.500 mannen een oproep om vrijwillig DNA af te staan bij afnamepunten in de Nederlandse gemeenten Landgraaf, Brunssum, Heerlen en Heibloem. Nog eens 4.000 mannen krijgen volgende week een oproep.

Ook in Heibloem, waar Nicky Verstappen indertijd woonde, is de opkomst volgens de politie hoog. Daar zijn in gemeenschapshuis De Klokkestoel twee afnamepunten ingericht. "Die zijn allebei goed gevuld en in de wachtkamer zitten mensen te wachten", zei de woordvoerder.

21.500 mannen

In totaal wordt de komende drie weken DNA verzameld van 21.500 mannen. Het gaat daarbij om mannen die in de buurt woonden van het zomerkamp waar Nicky Verstappen om het leven werd gebracht. Daarna duurt het nog een half jaar tot een jaar voor het onderzoek rond is. De politie hoopt dan via het verwantschapsonderzoek de dader te kunnen traceren.