21 mensen behandeld na gasaanval spion

Na de aanval met zenuwgas op de voormalige Russische spion Sergej Skripal en diens dochter Joelia afgelopen zondag in het Britse Salisbury, zijn 21 mensen behandeld moeten worden, het Russische tweetal en een politieman inbegrepen. Dat heeft de politie van Wiltshire gemeld. Skripal en zijn dochter liggen nog in het ziekenhuis. Hun toestand wordt kritiek genoemd. De twee werden zondag bewusteloos op een bank aangetroffen.

Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Amber Rudd, is het gebruikte gas “zeer zeldzaam”. Ook een door de Defence Procurement Agency (DPA) aangehaalde, anonieme bron bestempelde het gebruikte gas als “zeldzamer dan sarin, maar geen VX”.

Deskundigen stellen dat de aanslag “professioneel” gebeurde en dat het zenuwgas enkel maar afkomstig kan zijn uit een staatslaboratorium.

Laboratorium in de buurt

De aanslag gebeurde op een vijftiental kilometer van Porton Down, waar in opdracht van de Britse regering onder andere sarin en VX worden geproduceerd. In Porton Down bevindt zich “de grootste voorraad zenuwgassen van West-Europa”, aldus Britse ex-ambassadeur Craig Murray.

