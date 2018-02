200 vluchten geschrapt in Parijs door sneeuw

Een derde van de vluchten die vandaag vanuit de luchthaven van Orly nabij Parijs moesten vertrekken, is geschrapt. Het gaat om zo’n tweehonderd vluchten. In de luchthaven Roissy-Charles de Gaulle waren geen annuleringen maar werden wel vertragingen van gemiddeld een half uur genoteerd.

Het gaat voornamelijk om korte- en middellangeafstandsvluchten. Passagiers werden op voorhand verwittigd en zakten dus niet meer af naar de luchthaven. Voor morgen zijn geen vluchten afgelast.

Vertragingen

In Roissy-Charles de Gaulle waren geen annuleringen maar werden wel verschillende vluchten vertraagd. Treinen, trams en metro’s konden wel normaal uitrijden, het busverkeer ondervond lichte moeilijkheden.

De sneeuw viel vandaag iets minder hard dan de voorbije dagen in Frankrijk het geval was. Dinsdag en woensdag lag het verkeer rond Parijs volledig in de knoop door forse sneeuwval.