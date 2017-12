2 jongeren planden afzonderlijk aanslag

In Frankrijk zijn vorige week een 21-jarige jongeman en een 19-jarige vrouw opgepakt omdat ze los van elkaar een aanslag planden. Ze worden betrokkenheid bij een terroristische organisatie ten laste gelegd en zitten op dit moment in voorhechtenis.

De 21-jarige man werd opgepakt in de buurt van Lyon en zou een plan hebben bekokstoofd om militairen aan te vallen. De vrouw werd in Parijs opgepakt en wilde een aanslag plegen “buiten de hoofdstad”.

Volgens de Franse speurders stonden ze beiden via sociale media in contact met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en waren ze "vastberaden" om hun plannen uit te voeren. Ze zouden al "verkenningen hebben uitgevoerd".

