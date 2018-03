2 gewonden na bompakket in Austin

Na een reeks aanslagen met bompakketten in de Amerikaanse stad Austin gisterenavond zijn volgens de politie opnieuw twee personen gewond geraakt bij een explosie. Het is nog onduidelijk of het om een nieuwe aanslag gaat. De slachtoffers zouden twee mannelijke twintigers zijn.

Eerder deze maand kwamen al een man en een tiener om door drie bompakketten. Ook raakten twee vrouwen gewond. Eén zou er ernstig aan toe zijn. De slachtoffers zijn een latina en verschillende Afro-Amerikanen. De politie onderzoekt of het om een haatmisdrijf gaat, maar sluit niet uit dat er andere motieven spelen.

Gisteren nog riep de politiebaas van Austin, Brian Manley, de dader(s) op om zich aan te geven. "We willen begrijpen wat u tot op dit punt brengt", zei hij in Amerikaanse media.