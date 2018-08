2 gewonden bij steekpartij station Amsterdam

In het Centraal Station in Amsterdam heeft een steekpartij plaatsgevonden. Dat bevestigt de politie van Amsterdam op Twitter. Er zouden twee gewonden zijn gevallen en de verdachte zou zijn neergeschoten.

De twee gewonden en de verdachte zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis. In verband met het politieonderzoek is de westelijke tunnel van het station afgesloten.

Over het motief van de dader is niets bekend. De politie houdt alle mogelijke scenario's open. Ook is niet geweten hoe de slachtoffers er aan toe zijn.

Van en naar Amsterdam Centraal rijden geen treinen, zeggen de Nederlandse Spoorwegen (NS).