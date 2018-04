2 doden bij onweer Buenos Aires

Bij een hevig onweer in Buenos Aires zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 42-jarige man en zijn 17-jarige zoon stierven door een elektrische schok in het district Tres de Febrero in de rand van de Argentijnse hoofdstad, aldus burgemeester Diego Valenzuela op de zender TN Noticias. In Buenos Aires en omgeving was het een en al chaos na een zwaar nachtelijk onweer.

In vele regio's waaiden bomen en verkeerssignalisatie om, talloze straten overstroomden. Tijdelijk zaten meer dan 100.000 gezinnen zonder stroom. In het noordwesten van Buenos Aires gelegen dorpje El Palomar stortte het dak van een school in.

In de nabijgelegen stad La Plata moest bovendien de competitiewedstrijd tussen Boca Juniors, de leider in de hoogste voetbalafdeling, en Gimnasia de La Plata afgelast worden.