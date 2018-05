2 doden bij crash schoolbus in VS

In de Verenigde Staten zou het tot een aanrijding gekomen zijn tussen een bus en een vrachtwagen, er vielen daarbij naar verluidt twee doden en veertig gewonden. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. Dat meldt SkyNews.

In de Verenigde Staten zouden twee mensen zijn omgekomen tijdens een aanrijding met een vrachtwagen en een schoolbus. Het zou om een leraar en een kind gaan. Minstens veertig anderen zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

#LIVE AERIALS over the scene of a deadly school bus vs. truck crash on a New Jersey highway. One teacher and one student were killed. https://t.co/NPxPdtr8qq pic.twitter.com/QHCcHGnCUe