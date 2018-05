1ste uitje voor getrouwde Harry en Meghan

Prins Harry en Meghan Markle, sinds hun trouwfeest officieel de hertog en hertogin van Sussex, zijn vandaag voor het eerst sinds hun huwelijk weer in het openbaar verschenen. Ze gingen naar een feest voor de zeventigste verjaardag van prins Charles.

Het feest komt er zes maanden voor de echte verjaardag van Charles, in november. Het pasgetrouwde stel kwam naar een tuinfeest op Buckingham Palace en voelde zich naar eigen zeggen "vereerd" dat ze hun grote dag hebben kunnen delen met ruim 120.000 mensen in Windsor en vele miljoenen kijkers via internationale televisie-uitzendingen.

"Thanks Pa"

Harry bedankte zijn vader voor wat hij als jongen van hem meekreeg. "Van veel van de dingen waar William en ik vandaag mee bezig zijn, kregen we als kind een introductie door onze vader", zei hij. "Zijn passie en toewijding zijn opvallend en aan het grote aantal mensen dat hier vandaag aanwezig is, kan ik alleen maar afleiden dat hij geholpen heeft aan de verrijking van onze maatschappij, zowel in ons land als in de rest van de wereld."