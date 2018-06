192 vermisten na vulkaanuitbarsting Guatemala

Na de vulkaanuitbarsting zondag in het zuidwesten van Guatemala zijn nog 192 mensen vermist. Dat heeft de Sergio Cabañas, een directeur van het rampenbestrijdingsagentschap Conred, gisterenavond gezegd. Het dodental is bijgesteld naar 73.

"We hebben inmiddels informatie over namen en de dorpen waar personen als vermist zijn opgegeven en we hebben ook een aantal: 192 personen zijn vermist", aldus Cabañas.

De 3.763 meter hoge Volcán de Fuego is zondag uitgebarsten. De vulkaan ligt in het gebergte Sierra Madre, op ruim veertig kilometer van Guatemala-Stad. President Jimmy Morales kondigde de noodtoestand af om sneller hulp in het rampgebied te krijgen.

Nieuwe uitbarsting

Gisteren meldden lokale media ook een nieuwe uitbarsting van de vulkaan. Daardoor moesten opnieuw zeven dorpen aan de zuidelijke flank worden geëvacueerd.