18 gewonden na gevecht tussen migranten in Calais

Bij gewelddadige confrontaties tussen Afrikaanse en Afghaanse migranten zijn vandaag op meerdere plaatsen in Calais achttien gewonden gevallen. Vijf raakten gewond door kogels en verkeerden tussen leven en dood. Dat is vanavond uit eensluidende bronnen vernomen.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb wordt op het stadhuis in de Noord-Franse stad verwacht en zou vannacht ter plaatse blijven.

In termen van slachtoffers zijn we aanbeland in een situatie die sterk gelijkt op die van 2015, het jaar dat het vluchtelingenkamp ontstond dat in oktober 2016 werd ontmanteld, aldus een gerechtelijke bron.

In totaal vijf migranten raakten gewond door kogels: vier verkeerden in een "absolute spoedtoestand". Zij zullen geopereerd worden in het ziekenhuis van Calais, het vijfde slachtoffer werd overgebracht naar Rijsel. Zijn toestand werd "zeer ernstig" genoemd door de prefectuur.