18 gewonden bij vliegtuigbrand Sotsji

Minstens achttien mensen zijn gewond geraakt toen deze ochtend een vliegtuig van de landingsbaan in het Russische Sotsji raakte en in brand vloog. Dat meldt het Russische ministerie van Gezondheid. Onder de gewonden zijn ook drie kinderen. Er vielen geen doden en volgens een bron bij de hulpdiensten in de stad is niemand ernstig gewond geraakt.

Eerder had een bron binnen de hulpdiensten aan het Russische staatspersagentschap TASS gemeld dat een werknemer van de luchthaven omkwam door een hartaanval op weg naar het ziekenhuis en dat zes mensen koolstofmonoxidevergiftiging hadden opgelopen.

Het toestel, een Boeing 737-800, van de Russische luchtvaartmaatschappij UTair was op weg van Moskou naar Sotsji, met 164 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. Het toestel gleed van de landingsbaan en ging door een hekken. Het vliegtuig kwam tot stilstand op de oever van een rivier. Het landingsgestel en een van de vleugels zijn vernield. De linkermotor vatte vuur.

Alle passagiers werden onmiddellijk geëvacueerd. De brand was na 25 minuten onder controle. De vertrekkende vluchten op de luchthaven van Sotsji liepen een korte vertraging op.

De Russische luchtvaartautoriteiten en UTair voeren een onderzoek naar het ongeval.