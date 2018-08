18 Belgen geëvacueerd uit Egyptisch hotel na dood Brits koppel

Reisorganisatie Thomas Cook heeft 18 Belgen weggehaald uit een Egyptisch hotel uit Hurghada, waar een Brits koppel is overleden. "Ook verschillende van onze klanten vertoonden ziekteverschijnselen", zegt Thomas Cook aan VTM NIEUWS.

De Belgen kregen een alternatief aangeboden, hetzij een ander hotel, hetzij een vlucht naar huis. Ook voor de klanten die de komende vier weken in het Steigenberger Aqua Magic-hotel hebben geboekt, zoekt Thomas Cook naar een oplossing.

Wat er precies aan de hand is in het hotel, is niet duidelijk. "We hebben in juni nog een 'health and safety check' uitgevoerd in het hotel, en toen behaalde het nog een score van 96 procent. Er is dus geen structureel probleem", zegt woordvoerster Claire Gennart.

Ook de doodsoorzaak van het Britse koppel is niet duidelijk. Sommige media spreken over een hartaanval van de man, maar dat is nog niet bevestigd.

In totaal werden meer dan driehonderd toeristen uit het hotel gehaald, onder wie dus ook achttien Belgen. Sommigen onder hen vertoonden ziekteverschijnselen, maar ook daar is niet duidelijk wat er precies aan de hand was.