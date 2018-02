17 doden bij schietpartij in school Florida

Bij de schietpartij op de middelbare school in Parkland, een stad in het zuiden van de staat Florida, zijn zeventien doden gevallen. Dat zegt de plaatselijke sheriff, Scott Israel, gisteravond (lokale tijd). De verdachte die gearresteerd werd, is een ex-leerling van de school. Het is de zwaarste schietpartij in een Amerikaanse school sinds de schietpartij in de basisschool Sandy Hook, waarbij 26 doden vielen.

Israel, sheriff van de county Broward, zegt dat twaalf dodelijke slachtoffers in het schoolgebouw aangetroffen werden. Twee anderen lagen buiten. Eén slachtoffer werd gevonden in een straat in de buurt. Volgens Israel kwamen ook twee slachtoffers om nadat ze naar het lokale ziekenhuis gebracht waren.

De verdachte, Nikolaus Cruz (19), opende het vuur met een AR-15, een halfautomatisch wapen, in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, nadat hij het brandalarm had laten afgaan. Hij was van school gestuurd "om disciplinaire redenen", zegt Israel.

School in lockdown Gisteren rond 15.00 uur lokale tijd brak een schietpartij uit op de school. De politie rukte massaal uit en drie SWAT-teams doorzochten het gebouw, omdat de verdachte zich nog binnen bevond. De school ging in lockdown en alle kinderen moesten in de klas blijven en de deur barricaderen.

Verdachte opgepakt Alle leerlingen werden daarna in kleine groepjes naar buiten geleid en met schoolbussen weggebracht. De verdachte werd gevonden net buiten de campus. In tegenstelling tot verschillende andere Amerikaanse schietpartijen, slaagde de politie erin hem levend op te pakken en verzette hij zich niet. Hij wordt momenteel verzorgd in een ziekenhuis. Daarna zal hij ondervraagd worden.

Sinds begin dit jaar waren er al achttien schietpartijen op scholen in de VS. President Donald Trump betuigde al zijn medeleven aan de slachtoffers.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 februari 2018

Reeds de 18de school schietpartij dit jaar. We zijn halfweg maand 2 van 2018....... https://t.co/h38tn2cGkf — Greet De Keyser (@Greetdekeyser) 15 februari 2018

At least 5 injured after shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland



LATEST: https://t.co/pxezUW1UOL pic.twitter.com/z98wsUAxPY — WSVN 7 News (@wsvn) 14 februari 2018