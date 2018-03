16 doden na Turks bombardement in Syrië

Bij Turkse bombardementen op het enige ziekenhuis in Afrin, de belangrijkste stad van de gelijknamige Koerdische enclave in het noordwesten van Syrië, zijn gisteren zestien burgers omgekomen en raakten tientallen mensen gewond. Dat meldt het Syrische observatorium voor de mensenrechten. Het ziekenhuispersoneel bleef gevrijwaard.

De luchtaanval wordt bevestigd door hulpverleners van de Rode Halve Maan, die actief waren in het ziekenhuis. "Het ziekenhuis is rechtstreeks getroffen door verschillende Turkse projectielen", liet hoofdarts Joan Shitika weten aan het Duitse persagentschap DPA. De zestien doden in het ziekenhuis brengen het totaal aantal burgerslachtoffers vrijdag in Afrin op minstens 43.

De enclave is het doel van 'Operatie Olijftak'. Dat offensief werd op 20 januari door Turkije gelanceerd tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara ziet de YPG als een bedreiging wegens hun banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Sinds het begin van de operatie zijn naar schatting al 300 burgers gedood. Volgens het Observatorium zijn in de voorbije 48 uur zowat 35.000 burgers de regio ontvlucht wegens de aanhoudende bombardementen door Turkije.