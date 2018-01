150 migranten gered voor Spaanse kust

De Spaanse kustwacht heeft gisteren meer dan 150 Afrikaanse bootvluchtelingen gered. Ze bevonden zich aan boord van zes wankele bootjes voor de Spaanse zuidkust.

De eerste bootjes bevonden zich tussen Zuid-Spanje en Noord-Marokko. Twee groepen van 54 en 55 personen werden overgebracht naar de haven van Malaga. Het Rode Kruis gaf hen dekens om zich te beschermen tegen de koude.

Tweeëndertig andere zeevluchtelingen kwamen aan land in Almeria, tweehonderd kilometer ten oosten van Malaga. Iets meer naar het westen, in de regio van de Straat van Gibraltar, schoot ze dertien migranten te hulp die in drie bootjes zaten. Een vliegtuig van het Europese agentschap Frontex bood bijstand. De migranten werden naar de haven van Tarifa gebracht, veertien kilometer van de Marokkaanse kust.

Foto: archiefbeeld