150 lichamen ontdekt in massagraf Raqqa

In Raqqa, het vroegere bolwerk van IS in Syrië, zijn tientallen lichamen van jihadi's en burgers aangetroffen in een massagraf. Dat zegt een lokale verantwoordelijke.

Een coalitie van Koerdische en Arabische strijders, gesteund door de Verenigde Staten, heroverde Raqqa in oktober 2017. De jihadi's, die verantwoordelijk zijn voor bloedige aanslagen en andere wreedheden, zijn na verschillende offensieven in Syrië sterk verzwakt.

Er werden al een vijftigtal lichamen uit het massagraf gehaald. In totaal zouden er 150 tot 200 lichamen in het graf liggen. Het zou gaan om burgers, maar ook om jihadi's, zegt Abdallah al-ERiane, een verantwoordelijke van de burgerlijke raad van Raqqa, die de stad bestuurt.

Het massagraf ligt onder een voetbalveld, nabij een ziekenhuis waar de jihadi's zich verschansten voor ze de slag om Raqqa verloren. "Blijkbaar was dit de enige beschikbare locatie voor begrafenissen, die snel gebeurden. De jihadi's zaten in het ziekenhuis. Er bleven enkele burgers", zegt de verantwoordelijke. Hij zegt dat sommige lichamen de strijdnamen van jihadistische strijders meekregen, terwijl burgers enkel een voornaam hebben.

