15-jarige toont gruwel in Ghouta

De vijftienjarige Syrische jongen Muhammad Najem heeft het internationale nieuws gehaald met zijn video’s die hij op sociale media plaatst. Hij toont daarin de gruwel die plaatsvindt in zijn thuisstad Oost-Ghouta, waar dagelijks doden vallen door luchtbombardementen. "Mensen moeten weten wat er allemaal gebeurt in Syrië. We gaan dood door jullie stilzwijgen.”

De meeste tieners spenderen veel tijd met het maken van selfies en videobeelden van zichzelf, zo ook de vijftienjarige Muhammad Najem. Alleen gaan zijn video’s niet over bijvoorbeeld sportprestaties of luchtige gebeurtenissen, maar wel over de gruwelijke aanvallen en bombardementen op zijn thuisstad Oost-Ghouta.

Oost-Ghouta is een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus en is al jaren in handen van de rebellen. De Syrische president Bashar al-Assad neemt de stad met zijn leger onder vuur omdat hij de wijk wil heroveren. De laatste dagen vielen er al meer dan 300 doden, waarnemers spreken zelfs over de “gruwelijkste taferelen in jaren”. Onder de doden zijn veel kinderen.

Gruwel in video’s

De gruwel is ook te zien op de video’s en foto’s van Muhammad die hij op sociale media plaatst. Zo spreekt hij over het verlies van een van zijn vrienden. “Gisteren speelden we nog samen in een ondergrondse schuilplaats. Vandaag zijn mijn vriend en zijn familie omgekomen tijdens een luchtaanval”, schrijft hij bij een foto die op Twitter werd geplaatst.

Yesterday we were playing together in the underground shelter. Today my friend and his family were killed by a fighter plane that put his life to death. He and his family were unable to stay under the rubble of the four-storey building near my house a few hours ago. pic.twitter.com/YPz3WiRrT8 — muhammad najem (@muhammadnajem20) 8 februari 2018

Bom op achtergrond In een andere video staat de jongen op een dak, terwijl de stad achter hem gebombardeerd wordt. Op de achtergrond is ook een ontploffing te horen. “We weten dat jullie de beelden van ons bloed beu zijn, maar we blijven ons tot jullie richten. Bashar al-Assad, Poetin en Khamenei zijn de moordenaars van onze jeugd. Kom ons redden nog voor het te laat is", vertelt hij.

De tiener hoopt zijn studies af te maken en wil later graag reporter te worden.