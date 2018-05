15 gewonden na explosie in Canadees restaurant

Alle slachtoffers zijn overbracht naar het ziekenhuis. Drie mensen liepen kritieke verwondingen op, melden de autoriteiten.

Aanvankelijk was niet duidelijk wat de oorzaak was van de ontploffing, maar nu is zeker dat het ging om een in elkaar geknutseld explosief. De politie verspreidt bewakingsbeelden van twee mannelijke verdachten, die meteen na de ontploffing vluchtten.