15 doden bij zware brand in Mumbai

In de Indiase stad Mumbai zijn minstens vijftien mensen omgekomen bij een brand in een vijf verdiepingen tellend gebouw in de wijk Kamala Mills. Dat meldden de lokale autoriteiten. Er vielen ook minstens twintig gewonden.

De commissaris van Mumbai, S. Jaykumar, bevestigt vijftien doden en zegt dat de politie een onderzoek heeft geopend om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Volgens politiewoordvoerder Deepak Deoraj vielen er ook meer dan twintig gewonden. "Sommigen van hen zijn er erg aan toe", luidt het.

De brand zou rond middernacht zijn uitgebroken in het dakrestaurant, waar op dat moment een verjaardagsfeest werd georganiseerd. De vlammen verspreidden zich al snel naar andere delen van het gebouw, waar onder andere nog meer restaurants, winkels, kantoren en hotels in zijn gevestigd. Volgens lokale media konden ongeveer 150 mensen door de hulpdiensten uit het gebouw worden geëvacueerd.